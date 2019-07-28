رياضة | أوندا سيرو: زيدان قرر الإبقاء على خصمه اللدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوندا سيرو: زيدان قرر الإبقاء على خصمه اللدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية عن موقف الويلزي جاريث بيل المحتمل تجاه رحيله إلى الدوري الصيني أو لنادي ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إن هناك خبر مؤكد أن بيل سيبقى في ريال مدريد وذلك رغم خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وحدثت مناوشات كلامية بين بيل وزيدان وبسبب ذلك كان الويلزي قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني خاصةً مع وجود بدائل مناسبة ينتزر أن يكونوا في التشكيلة الأساسية.

وتغيرت خطة ريال مدريد في الميركاتو بعد أن أصيب ماركو أسينسيو حيث ينصب التركيز حالياً على التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.