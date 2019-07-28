رياضة | سيدي سالم يتعاقد مع لاعب البنك الأهلي لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدي سالم يتعاقد مع لاعب البنك الأهلي لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سيدي سالم الرياضي، برئاسة المستشار السيد مغازي، رئيس مجلس الاداره، في التعاقد مع اللاعب محمد حامد "شراب" جناح أيمن وأيسر، فريق البنك الأهلي، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وقام اللاعب بالتوقيع لفريق سيدي سالم لمدة موسمين، في حضور رضوان الزفتاوي عضو لجنة التعاقدات، وحماده اسماعيل وكيل الاعبين. وسبق للاعب الإنضمام لمنية سمنود، واتحاد نبروة قبل اللعب في صفوف البنك الأهلي، الذي تأهل معه مؤخرا لدوري القسم الثاني. وهبط سيدي سالم في الموسم الماضي من دوري القسم الثاني، بعدما تواجد بالمركز الأخير، ليعود سريعا للقسم الثالث.

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