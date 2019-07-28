رياضة | عاجل.. تفاصيل عقد محمود متولي مع الأهلي

حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي تمهيداً للإعلان عنها في الساعات القادمة بشكل رسمي.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين ضمن الصفقة.

وسدد النادي الأهلي لمجلس الإسماعيلي مبلغ 15 مليون جنيه ، على أن يتم سداد 10 مليون جنيه على قسطين في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

ومن المقرر أن يحصل متولي مع النادي الأهلي في الموسم الأول على 7 ملايين جنيه مع زيادة سنوية مليون جنيه في 5 مواسم، مع ترضيته بحملة إعلانية ضمن الصفقة.

