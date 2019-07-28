رياضة | ماركا تُفجر مفاجأة عن ميركاتو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تُفجر مفاجأة عن ميركاتو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن خطة نادي ريال مدريد بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي بعد أن كان لاعباً أساسياً في تشكيلة النادي الملكي.

وقالت الصحف الإسبانية أن نادي ريال مدريد سوف يجلب معه بول بوجبا أو الخيار الثاني المتمثل في كريستيان إريكسن بالإضافة لجلب مُهاجم جديد سواء على الجناح أو كمهاجم ثاني.

ويذكر أن أسينسيو كان لاعباً رئيسياً في تشكيلة زيدان ولكن بعد إصابته تم إخباره إن الحل سيكون من المنزل أي رودريجو وكوبو.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد قد جعل النادي يُفكر كثيراً من أجل الدخول في الميركاتو الصيفي.