رياضة | أخيرا.. الأهلي يتعاقد مع متولي 5 مواسم قادما من الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. الأهلي يتعاقد مع متولي 5 مواسم قادما من الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نظائرهم في الإسماعيلي على ضم محمود المتولي مدافع الدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووقع المتولي على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم، ليصبح ثالث الصفقات التي يبرمها النادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي رسميا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدعم اللاعب دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.