رياضة | أسبوع الحسم والصفقات.. برشلونة على مشارف حسم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع الحسم والصفقات.. برشلونة على مشارف حسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي البرشلوني المعروف جيرارد روميرو، بأن هذا الأسبوع سيكون هو أسبوع الحسم في نادي برشلونة الإسباني من ناحية ضم أهم الصفقات التي يتصارع عليها الفريق الكتالوني مؤخرًا.

وقال الصحفي الموثوق روميرو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" هذا الأسبوع هو أسبوه الحسم في برشلونة، حيث سيتم ضم جونيور فيربو من ريال بيتيس ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي".

وأضاف الصحفي المعروف بأخباره الموثوقة لدي الجماهير الكتالونية :" بخلاف ضم فيربو ونيمار، بأن مالكوم سيغادر إلى آرسنال الإنجليزي، والبرازيلي فيليب كوتينيو سيدخل في الصفقة التبادلية لضم نيمار إلى البرسا".