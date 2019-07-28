الامارات | جاريث بيل باق في ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل باق في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة بي بي سي البريطانية عن عدم توصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الويلزي جاريث بيل، مشيره إلى أن اللاعب مستمر ولن يرحل إلى الصين ولم توضح سبب التوقف المفاجئ للصفقة المتوقعة.
ومن جانبها، زعمت صحيفة جارديان الإنجليزية أن إدارة النادي الإسباني رفضت العرض المقدم من فريق جيانجسو صانينج دون كشف أسباب، وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية منذ أيام أن "ساعات بيل في ريال مدريد باتت معدودة"، وأن الأخير في طريقه إلى نادي جيانجسو صانينج الصيني.
وكتبت أن بيل سيوقّع على عقد يمتد لـ3 مواسم، ليتقاضى راتبا يبلغ 22 مليون يورو سنويًا.وكان بيل قد غاب عن أول مباراة ودية لـ ريال مدريد في المعسكر الإعدادي بالولايات المتحدة الأمريكية أمام بايرن ميونيخ، حينها برر زيدان استبعاده بقرب رحيله عن النادي خلال أيام، وكشف لاحقا أن طلب عدم مشاركته جاء بواسطة اللاعب نفسه.
النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاما، حضر إلى ريال مدريد قادما من توتنام هوتسبير عام 2013 مقابل 100 مليون يورو، وساهم في تتويجه بـ13 بطولة محلية وقارية، منها 4 نسخ لدوري أبطال أوروبا.
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