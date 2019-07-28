أهلي جدة يتنفس الصعداء قبل موقعة الهلال

تنفس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي الصعداء، بشأن إصابة نجمه ديجانيني تفاريس. الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني الجديد لأهلي جدة تلقى أنباء سارة بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ديجانيني تفاريس. وتعرض تفاريس لإصابة عضلية خلال معسكر الفريق السعودي الذي أقيم مؤخراً في النمسا، مما فتح باب الشكوك أمام احتمالية غيابه عن موقعة الهلال بدوري أبطال آسيا. وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الرأس الأخضر أن إصابته بسيطة وتحتاج فقط لعلاج طبيعي، حيث سيكون اللاعب جاهزاً للقاء الهلال. ويصطدم أهلي جدة بغريمه الهلال في إطار منافسات دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا في المباراة المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

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