23 لاعباً في قائمة الأزرق الكويتي لبطولة غرب آسيا

أكد فهد عوض مدير منتخب الكويت الأول لكرة القدم علي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي د. روميو جوزاك استقر على القائمة التي ستشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.

ومن المقرر أن تضم قائمة الأزرق المشاركة في بطولة غرب آسيا 23 لاعباً.

وجاءت القائمة كالتالي...فيصل عجب - مبارك الفنيني - حسين الموسمي - سليمان عبدالغفور - احمد الظفيري - بدر المطوع - خالد ابراهيم - سلطان العنزي - عامر معتوق - عبدالله ماوي - يوسف ناصر - رضا هاني - عيد الرشيدي - حسين كنكوني - حمد الحربي - عمر الحبيتر - سامي الصانع - فهد حمود - فهد الهاجري - فيصل زايد - شريدة الشريدة - محمد خالد - محمد هادي.

روميو جوزاك المدير الفني للأزرق قرر استبعاد 7 لاعبين وهم..شبيب الخالدي - عبدالمحسن العجمي - عبدالعزيز وادي - علي خلف - فواز عايض - محمد سويدان - عبدالعزيز بن ناجي.

علي أن يستأنف الأزرق تدريباته في الخامسة والنصف مساء غداً الأثنين علي ملعب عبدالرحمن البكر بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.