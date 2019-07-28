رسمياً : بيراميدز يتعاقد مع طارق طه

تعاقد نادي بيراميدز رسميا مع طارق طه ظهير ايسر نادي الاسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الحالية. وذلك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد والذي قاد المفاوضات بنجاح كبير ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني. وحصل النادي علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية.

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