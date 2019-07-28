وكيل بيل: زيدان لا يحب جاريث

واصل جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، توجيه الانتقادات لزين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، والتأكيد على العلاقة السيئة بين الطرفين.

وقال بارنيت، اليوم الأحد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل".

وأضاف: "لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق".

يُذكر أن بيل كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الميرنجي، إلى جيانجسو سونينج الصيني، خلال الساعات الأخيرة، لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة، بحسب تقارير صحفية، دون الكشف عن السبب.

وكان زيدان قد أكد الأسبوع الماضي، أن بيل قريب جدًا من الرحيل عن ريال مدريد، مضيفًا: "خروجه سيكون أفضل للجميع".