شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مباراة الأهلي والزمالك ستنهى بالتعادل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيي المدير الفنى السابق للزمالك نصيحة لخالد جلال قائلا: لابد ان يتعامل مع المباراة كأنها بطولة لاسعاد الجماهير بعد ضياع الدورى وكشف طارق يحيى ان المباراة بنسبة كبيرة ستنهى بالتعادل لان هذة المباراة تحصيل حاصل . واكد يحيى ان الأهلى هو من سيدخل المباراة فى قمة تركيزه عن الزمالك بسبب حسم الدورى . Advertisements كما اختار طارق يحيى اللاعبين الذين سيصنعون الفارق مع الزمالك و هما طارق حامد و محمود علاء ابراهيم حسن . وتنطلق مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء (الاحد) على ستاد برج العرب منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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