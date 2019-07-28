جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك...

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .. حسم فريق الأهلى درع بطولة الدورى المصرى الممتاز أثر الفوز الذى حققه على نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم على أرضية ملعب استاد برج العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري



مباراة الليلة المرتقبة بين الأهلي والزمالك فى ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجارى، والتي تنطلق مع دقات الثامنة مساءً ، على ملعب برج العرب تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق انتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدري.

جدول ترتيب الدوري المصري



سادة حالة من الهدوء التام على محيط استاد برج العرب بالإسكندرية قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك التى تقام فى الثامنة من مساء اليوم .

وغابت الجماهير عن التواجد في المنطقة المحيطة بالاستاد حيث سيقام اللقاء بدون حضور جماهيرى .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري



شهدت التدريبات الماضية جلسات ومحاضرات مكثفة من جانب الجهاز الفني الذى قام بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال لقاء المقاولون ويأتي في مقدمتها الفرص السهلة المُهدرة التى يعاني منها الفريق .

خصص لاسارتي جلسات خاصة للثنائي الهجومي وليد آزارو ومروان محسن كما قدم تعليمات خاصة للمدافعين وقال لاسارتي للاعبي الفريق أن الفوز على الزمالك في ختام بطولة الدوري منهم جداً حتى تكتمل فرحة الملايين من الأهلاوية وحتى لا يتم إفساد فرحة الفو بالدوري .

طالب لاسارتي لاعبي فريقه بالاجتهاد والتركيز في لقاء الزمالك واللعب بجدية منذ أول دقيقة كما حدث في مباراة المقاولون حتى يتحقق الفوز في النهاية وتكتمل الفرحة بنهاية المسابقة ، وتابع المدير الفني في كلامه للاعبي الفريق: فرحة التتويج بالدوري ستكتمل بالفوز على الزمالك أيضاً لأنه المنافس التقليدي للأهلي محلياً..لذا عليكم التركيز واللعب برجولة منذ البداية للنهاية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأحمر على خوض المباراة بنفس تشكيل مباراة المقاولون فمن المقرر أن يلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :

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حراسة المرمى:محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

جدول ترتيب الدوري المصري



دخل خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، مباراة القمة 118، بذكريات الانتصار وتحطيم الأرقام القياسية، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام، والتى توج بها المارد الأحمر ليضم الدرع رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء إلى دولاب البطولات الممتلئ بالكؤوس.

وخاض جلال مباراة قوية أمام المارد الأحمر استطاع فيها مدرب الزمالك أن ينهى سلسلة اللاهزيمة للأهلى أمام الزمالك فى الدورى العام، والتى استمرت لـ11 عاما، حيث كانت الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الزمالك قبل تلك المباراة فى مايو 2007، حيث إنها هذه المرة ليست الأولى التى يواجه فيها خالد جلال، النادى الأهلى، فى ختام مسابقة الدورى العام، ويأمل فى هزيمة الاهلى فى شهر يوليو، حيث لم ينجح الزمالك فى الفوز على الأهلى فى شهر يوليو مسبقا.

وفاز الزمالك على الأهلى تحت قيادة خالد جلال بنتيجة 2/1 فى مباراة مثيرة خاصة على الناحية التحكيمية، وفى ظروف مماثلة حيث كان الفريق الأحمر قد حسم بطولة الدورى للمرة الثالثة على التوالى قبل لقاء القمة 116 فى دورى الموسم الماضى.

جدول ترتيب الدوري المصري



جلسة فنية يعقدها خالد جلال المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقة فى فندق الإقامة بعد تناول وجبة الغداء مباشرة، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يحاضر خالد جلال للاعبيه كما سيعلن بعدها التشكيل الرسمى الذى سيواجه به المارد الأحمر فى القمة رقم 118 بين قطبى الكرة المصرية، ثم التوجه فى السادسة مساءًا إلى ملعب المباراة.