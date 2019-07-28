شكرا لقرائتكم أيمن يونس: هذا الدورى الأغلى فى تاريخ الأهلي .. والخطيب هو سبب الحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن حسم الأهلى للدورى المصرى، إن الخطيب هو السبب فى الحسم .

وأضاف يونس فى تصريحات لقناة "اون سبورت تى فى "، أن الخطيب هو من صنع الفارق فى فوز الأهلى ببطولة الدورى بعد الهزيمة الكبيرة من صن داونز بخمس أهداف والخروج من دورى الأبطال، مشيرا إلى أن الخطيب هو من قام بعمل الاستقرار داخل الفريق بعد الخروج من أفريقيا وهذا سبب حسم الدورى.

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وأكد أيمن يونس، أن هذه البطولة تعد الأغلى فى تاريخ الأهلى بعد المواقف التى مر به الفريق والإدارة منذا بداية الموسم.

وتنطلق مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء (الاحد) على ستاد برج العرب منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.