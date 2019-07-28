شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن ضم ظهير الإسماعيلي رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز قد طلب التعاقد مع طارق طه بعد توليه مسئولية تدريب بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسري للفريق.
وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات مع إدارة نادى الإسماعيلى من أجل ضم طارق طه، لتدعيم الجبهة اليسرى، قبل أن تتوقف المفاوضات ويحصل فريق بيراميدز على خدمات الاعب.
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