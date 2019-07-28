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بيراميدز يعلن ضم ظهير الإسماعيلي رسمياً...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز، رسميا عن ضم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة الدراويش.

 

وكان الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز قد طلب التعاقد مع طارق طه بعد توليه مسئولية تدريب بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسري للفريق.

 

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات مع إدارة نادى الإسماعيلى من أجل ضم طارق طه، لتدعيم الجبهة اليسرى، قبل أن تتوقف المفاوضات ويحصل فريق بيراميدز على خدمات الاعب.

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