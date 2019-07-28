شكرا لقرائتكم الأولمبية تهنئ أبطال اليد بإنجاز برونزية مونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بإنجاز منتخب الشباب بالحصول المتوج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة العالم للشباب المقامة في إسبانيا. أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمشوار منتخب الشباب في بطولة العالم في إسبانيا والأداء البطولي للاعبين وحرصهم على رفع راية مصر في المحافل الدولية وتقديم صورة مشرفة عن كرة اليد المصرية والرياضة المصرية. Advertisements وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم دعم هذا المنتخب الواعد من أجل كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر عام 2021 وسيكون هذا المنتخب نواة يجب أن يتم دعمه والأهتمام به . ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحية لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على مجهوداتهم والنجاحات التي تتحقق.

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