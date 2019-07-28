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شكرا لقرائتكم هل تمت الصفقة؟.. غزال الأهلي ينشر صورة برفقة مدافع الإسماعيلي المستهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام عمرو جمال بنشر صورة عبر "استورى" حسابه على موقع انستجرام ، صورة "سيلفى" مع محمود متولى، مشيرًا إليها بـ"قلب أحمر" وهو ما اعتبره البعض تلميح من الغزال على انتهاء الأهلى اجراءات ضم مدافع الدراويش.
وكانت مصادر أكدت أن مسئولو النادى الأهلي حسموا صفقة محمود متولى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.
وكان الإسماعيلي قد وافق على انتقال متولى للأهلي مقابل 15 مليون جنيه واثنين من لاعبي الأحمر، وتم ترشيح الثنائى أحمد حمودى وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودى وأحمد علاء.
أكدت مصادر أن الساعات الماضية شهدت تراجع بعض لاعبى الأهلي عن الانتقال للإسماعيلي بشكل دفع إدارة الأهلي لعرض مبلغ مالى كبير على الدراويش لإتمام الصفقة، وهو ما رحّب به مسئولو الإسماعيلى.
وأوضح المصدر أن الأهلي سيُعلن عن صفقة متولى فى غضون الأيام القليلة المقبلة، سواء بإتمام الصفقة مقابل مالى، وهو الاحتمال الأقرب بنسبة تصل لـ90% أو بدخول لاعبين من الأهلي فى الصفقة وهو احتمال ضعيف للغاية، وفقاً للمفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين الأهلي والإسماعيلى.
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