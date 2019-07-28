شكرا لقرائتكم فيرستابن يفوز بجائزة ألمانيا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بول يوم الأحد بسباق الجائزة الكبرى الألماني ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، على الرغم من بداية مروعة بعد أن ارتكب لويس هاميلتون بطل العالم، خطأ فادحا عندما كان يستعد للفوز بالسباق.

وهذا هو الانتصار الثاني للهولندي فيرستابين هذا الموسم، وهو السائق الوحيد باستثناء سائقي مرسيدس الذي يتوج بسباق هذا العام.

وأدت الطبيعة الفوضوية للسباق، مع تقليل العديد من السائقين على ما يبدو من صعوبة الأجواء المبتلة بسبب هطول الأمطار، إلى نجاح سيبستيان فيتيل، سائق فيراي، في تحقيق معجزة من خلال إنهاء السباق في المركز الثاني رغم أنه بدأ السباق من الصف الأخير في مركز الانطلاق. واحتل دانييل كفيات، سائق تورو روسو المركز الثالث.

وأنهى هاميلتون، متصدر فئة السائقين هذا الموسم، السباق في المركز الحادي عشر فيما ودع فالتيري بوتاس السباق في وقت متأخر في سباق سيء بالنسبة لفريق مرسيدس.