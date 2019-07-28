7sryLive يلا شوت الاهلي والزمالك بث مباشر || كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يوتيوب...

يلا شوت الاهلي والزمالك اليوم، على موعد مع القمة النارية، بث مباشر اليوم الاهلي والزمالك مباراة الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ديربي 118 القاهرة، بين النادي الأهلي حامل اللقب هذا الموسم، ونادي الزمالك الذي يسعى لمصالحة جماهيره بشكل معنوي بالفوز اليوم، تابع لايف ماتش الاهلي والزمالك اليوم في الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة

كورة ستار الاهلي والزمالك، النادي الأهلي فاز هذا الموسم بالدوري قبل مباراة اليوم، وذلك بعد أن وصل للنقطة 77، بينما نادي الزمالك يمتلك 72 نقطة، وفي حالة فوز الزمالك يصل للنقطة 75 في المركز الثاني أيضًا، ويعد هذا التحول من مباراة الزمالك والجونة الأخيرة، حيث تعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة 2-2، وفي حالة فوز الزمالك بتلك المباراة كانت مباراة اليوم ستشهد طابع تنافسي خاص.

يلا شوت الاهلي والزمالك

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النادي الأهلي حصل على بطولة الدوري 41 مرة، وتلك هي البطولة رقم 41 التي حصل عليها المارد الأحمر، وإحتل اللقب في آخر أربعة مواسم، بينما نادي الزمالك بعد آخر فوز له بالدوري في عام 2014-2015 لم يفز بالدوري، وقد فاز الزمالك في تاريخه بالدوري 12 مرة من قبل.

بث مباشر الاهلي والزمالك

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كورة ستار الاهلي والزمالك

نقوم بوضع الفيديو الخاص بالبث المباشر هنا حين توافره