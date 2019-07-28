Derby118 مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم يلا شوت بلس| Ahli Fans ماتش الأهلي والزمالك مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم تابع لايف، الجولة الأخيرة ونهاية الموسم الكروي الشاق، بين النادي الأهلي المصري حامل اللقب اليوم، والزمالك الذي يسعى للفوز من أجل مصالحة الجماهير، مباراة اليوم تنطلق الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة نايل سبورت وأون سبورت، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة، حول ترتيب الفرق الاهلي والزمالك يلا شوت الاهلي والزمالك اليوم

ضمن نادي الزمالك اللعب في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إحتلال المركز الثاني متخطيًا بيراميدز، ويمتلك الزمالك 72 نقطة، بينما الأهلي المصري يمتلك 77 نقطة، ونادي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات

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كورة ستار الاهلي والزمالك

مباراة اليوم تعد نظريًا دون جدوى، على الرغم من أن الديربي 118 بين الفرق هو الأقوى في مصر، ولكن النادي الأهلي ضمن الحصول على الدوري الممتاز، ومباراة اليوم تعد ذو طابع تنافسي بين الفرق، الأهلي يسعى للفوز لتأكيد أحقيته بالفوز بالدوري، والزمالك يسعى للفوز من أجل مصالحة جماهيره نسبيًا على ضياع اللقب هذا الموسم.

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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

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