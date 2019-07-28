موعد مباراه الزمالك والاهلي اليوم تابع القنوات الناقلة للقاء بالترددات واسماء المعلقين والحكام...

نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد مباراة الزمالك والاهلي اليوم الاحد، حيث تعتبر تلك المباراة من أهم المباريات المتبقية في الدوري المصري نسخة 2018، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك المجانية المفتوحة وروابط معرفة ترددات القنوات الناقلة للقاء المرتقب، كما نوافيكم بتفاصيل موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 تابعونا في هذه المقالة الحصرية والمميزة للمزيد حول ميعاد ماتش الزمالك بالدوري المصري.

بنسبة كبيرة لن تختلف تشكيلة الزمالك عن المباراة السابقة الا في مركزين عبدالله جمعة في مكان بهاء مجدي وسيتم الدفع بأحمد مدبولي محل يوسف إبراهيم “أوباما” الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة تابع المقالة لمعرفة نتيجة مباراة الاهلي والزمالك المرتقبة اليوم.

موعد مباراه الزمالك والاهلي اليوم

نقدم لكم موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري والتي سوف تقام على ملعب برج العرب في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

ماتش الزمالك والاهلي| تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ إعرف موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة الاهلي والمقاولون غداً

ماتش الاهلي والزمالك| خطوات استقبال تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS تابع موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة الاهلي والمقاولون غداً

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القنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك

تم تحديد القنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك حيث ستتم إذاعة مباراة الاهلي ضد الزمالك من خلال شاشة قنوات أون سبورت عبر قناة أون سبورت 2 وقناة تايم سبورت ونايل سبوتر الرياضية المجانية.

حكم مباراة الاهلي والزمالك

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.

معلق مباراة الاهلي

معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت صوتية أيمن الكاشف معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت 2 صوتية حاتم بطيشة معلق مباراة الاهلي والزمالك في تايم سبورتس بلال علام معلق مباراة الاهلي والزمالك في نايل سبورت مدحت شلبي معلق مباراة الاهلي والزمالك في إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبد الغفار. معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت مؤمن حسن.

نتيجة مباراة الزمالك والاهلي

تابع المقالة للمزيد حول نتيجة مباراة الاهلي والزمالك فور انتهاء المباراة المرتقبة

ماتش الاهلي والزمالك

يبدأ ماتش الاهلي والزمالك يوم 28 يوليو القادم، ليكون آخر المحطات لكلا الفريقين، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الاهلي والزمالك منذ مدة طويلة، وما هي إلا ايام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد من الأخبار حول الدوري المصري الممتاز

تشكيل الزمالك امام الاهلي