نتيجه مباراه الاهلي والزمالك اليوم وكافة القنوات الناقلة لمباراة القمة “يتم الإعلان عن النتيجة...

نقدم لكم من خلال هذا المقال ملخص مباراة الزمالك من خلال تغطية شاملة لأول محطات إستكمال الدوري الممتاز المقرر استكماله من قبل بدء بطولة أمم أفريقيا “كان مصر 2019” حيث يواجه اليوم الموافق 28/7/2019 نادي الزمالك نادي الاهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ضمن مباراة القمه الاهلي والزمالك 2019 في مسابقة الدوري الممتاز، ويبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك واهلي اليوم، وسنوافيكم بجميع تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي اليوم

ميعاد ماتش الزمالك اليوم

تم تحديد ميعاد ماتش الزمالك اليوم ويتسائل المشاهدون ماتش الزمالك اليوم الساعه كام وهو في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

تشكيل الزمالك امام الاهلي

حراسة المرمى عماد السيد. خط الدفاع عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. خط الوسط الدفاعي طارق حامد – فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي محمد إبراهيم – أيمن حفني / أحمد مدبولي – أحمد سيد “زيزو” خط الهجوم عمر السعيد.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك

من المقرر أن يتم إذاعة المباراة في مساء الأحد من خلال شبكة قنوات أون سبورت الرياضية المصرية وتكون على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم معرفة تردد قناة اون سبورت عبر الرابط:

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مباراة الزمالك اليوم| خطوات استقبال تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS لمشاهدة مباراة الزمالك والجونة بالدوري المصري

ماتش الزمالك| تردد قناة اون سبورت ON Sport Live ⚽ الرياضية المصرية لمشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم

حكم مباراة الاهلي والزمالك

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.

معلق مباراة الاهلي