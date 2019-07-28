السيسي يهنئ منتخب شباب كرة اليد بفوزه ببرونزية كأس العالم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب، والمقامة في إسبانيا.

حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، مشيدا بما جسدوه من نموذج لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.

وقد استطاع المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، من الفوز بالميدالية البرونزية وبالحصول على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم المقام حاليا في إسبانيا، بعد تفوقه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 /27، واستطاع المنتخب من هزيمة كل منافسيه، وقد أبهر بعروضًه كل العالم خلال فعاليات البطولة.