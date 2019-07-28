تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ إعرف الآن موعد مباراة الزمالك والاهلي واسماء المعلقين

تتابعون تردد قناة اون سبورت الرياضية المصرية المجانية الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ومباراة الاهلي والزمالك المؤجلة وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة مباراة الزمالك والجونة وأيضا ملخص المباراة، كما تقوم قناة ON Sport اليوم ببث قرعة امم افريقيا 2021 رسميا علي شاشاتها لتحديد المنتخبات المتأهلة لكأس الامم الافريقية في الكاميرون 2021 كما تقوم ببث مباراة الزمالك والجونة التي تقام اليوم الأحد، حيث تتزايد عمليات البحث يوميا عن تردد اون سبورت لمتابعة أهم الأخبار الرياضية المصرية مجانا، حيث أنها قناة مصرية مجانية بالكامل ولا تحتاج إلي ايه رسوم او اشتراكات لمتابعة محتوياتها.

تحتوي قناة on sport علي العديد من الاستوديوهات التحليلية المميزة والتي تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتحتوي علي العديد من المعلقين المميزين والمحللين الرياضيين لتقديم محتوي بأعلي جودة للمشاهد.

تردد قناة اون سبورت

يمكنكم استقبال تردد قناة اون سبورت عبر قمو نايل سات الصناعي، والذي يتم استقباله في جميع البلاد العربية والشمال افريقية، وهذا علي اجهزة الاستقبال عادية الجودة، حيث لا تشترط قنوات اون سبورت أن تمتلك جهاز استقبال يدعم تقنية الشاشة الفائقة HD.

مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة الاهلى والزمالك القادمة المؤجلة يوم 28 يوليو 2019 الموافق الاحد، وستقام في اتساد برج العرب بالاسكندرية.

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موعد مباراة الزمالك والاهلي

تم تحديد موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم ليكون في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

حكم مباراة الاهلي والزمالك

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.

معلق مباراة الاهلي

معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت صوتية أيمن الكاشف معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت 2 صوتية حاتم بطيشة معلق مباراة الاهلي والزمالك في تايم سبورتس بلال علام معلق مباراة الاهلي والزمالك في نايل سبورت مدحت شلبي معلق مباراة الاهلي والزمالك في إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبد الغفار. معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت مؤمن حسن.

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك

نتابع معكم كافة التفاصيل حول نتيجة مباراة الاهلي والزمالك وملخص المباراة فور انتهاء الوقت الاساسي والإضافي

تردد قناة اون سبورت On Sport Live

نايل سات 10853 H 5/6 27500

ماتش الاهلي اليوم الساعه كم

ما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ مباراة الاهلي والزمالك التي يترقبهما عشاق الساحرة المستديرة المتابعون للدوري المصري الممتاز