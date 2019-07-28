اونلاين | Liverbool TV مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم (مباراة ودية) Mohamed Salah (تغطية لحظة بلحظة فتابعونا)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Liverbool TV مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم (مباراة ودية) Mohamed Salah (تغطية لحظة بلحظة فتابعونا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون نادي ليفربول الانجليزي على موعد مع مباراة ودية ثقيلة ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الأحد في إطار استعدادات كلا الفريقين لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل 2020/2019.

ويلتقي نادي ليفربول مع نابولي ودياً وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبوظبي.

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وكان نادي ليفربول قد خاض عدة وديات آخرها التعادل الإيجابي مع سبورتينج لشبونة بهدفين لمثلهما، وتعد مباراة نابولي ثقيلة نوعياً واختبار صعب ومن العيار الثقيل أمام أبناء الأنفيلد.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع نابولي عبر قناة bein sport 2 HD بي إن سبورت وذلك بصوت المعلق عامر الخوذيري.

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