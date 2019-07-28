رياضة | "الجناح الهداف".. كل ما تريد معرفته "مراد باتنا" عن صفقة الزمالك المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجناح الهداف".. كل ما تريد معرفته "مراد باتنا" عن صفقة الزمالك المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية في الساعات الماضية، بأن نادي الزمالك قد أصبح قريب للغاية من الحصول على خدمات اللاعب المغربي "مراد باتناا" والذي كان يلعب لصفوف نادي الوحدة السعودي في الموسم الماضي.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سنحاول تسليط الضوء على مسيرة اللاعب المغربي وعن أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعب خلال مسيرته مع كرة القدم.

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"مراد بانتا" من مواليد 27 يونيو 1990، في مدينة القليعة بالمغرب، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في فريق الشباب بنادي "حسنية أغادير" المغربي، حتى تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول، وبعدها أنتقل اللاعب إلى صفوف نادي الفتح في موسم 2011-2012، وهناك بدأ نجم اللاعب في البروز بشكل قوي للغاية حتى أن تم إستدعاءه لتمثيل منتخب المغرب لأول مرة في عام 2013.

وفي صيف عام 2016 أنتقل اللاعب "مراد باتنا" إلى نادي الوحدة الإماراتي، وقدم مواسم مميزة رفقة الفريق، وفي الموسم الماضي شارك اللاعب في نحو 10 مباريات فقط مع الفريق، ولكنه خلال 900 دقيقة نجح في تسجيل 8 أهداف مع نادي الوحدة وصنع 5 أهداف.

ويذكر بأن مسيرة "مراد باتناا" مع الأندية قد شارك خلالها في 133 مباراة، حيث سجل اللاعب نحو 52 هدف وصنع 34 هدف لزملائه في الفريق، وهي أرقام جيدة للغاية بالنسبة للاعب يشارك في مركز الجناح أغلب الوقت.