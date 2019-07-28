رياضة | وزير الرياضة يعلن مكافآت كبيرة لمنتخب شباب اليد بعد تتويجه ببرونزية المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يعلن مكافآت كبيرة لمنتخب شباب اليد بعد تتويجه ببرونزية المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاتفياً لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد ومجلس إدارة الاتحاد بعد تتويجه بالميدالية البرونزية بكأس العالم للشباب تحت 21 عاما المقامة حاليا في إسبانيا للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد تغلبه على نظيره البرتغالي بنتيجة 37/27 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم.

أشار "صبحي" أن جميع النتائج الإيجابية التي تحققها البعثات الرياضية الرسمية المصرية خلال مشاركاتها ومنافساتها في مختلف المحافل والبطولات الدولية والقارية تُعد حصاداً للدعم والرعاية الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية بوجه عام وللبعثات والمنتخبات التي ترفع اسم مصر عالياً في العديد من التظاهرات والاحداث الرياضية الدولية.

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وقرر وزير الشباب والرياضة منح مكافآت للاعبي منتخب اليد بعد النتائج المشرفة والمبهرة طوال مشوار ماراثوني بالبطولة وتكرار إنجاز نسخة 1999 بتحقيق برونزية العالم، مشيراُ أنه سيكون في شرف استقبال البعثة بمطار القاهرة الدولي فور عودتها من اسبانيا فجر الثلاثاء المقبل.

أشاد "صبحي" بالجهد المتميز الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني والإداري، والاتحاد المصري لكره اليد، والذين يقدرون أسم مصر وشعبها، كما أشاد بهذا الانجاز الكبير الذي يعد بمثابة دافع قوي لتحقيق المزيد من الميداليات في لعبة كرة اليد، والذي أعاد الفرحة للشارع الرياضي المصري.

يُذكر أن وزارة الرياضة لا تدخر جهدا في مساندة اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم من أجل حصد العديد من البطولات وتشريف مصر في المحافل الدولية.