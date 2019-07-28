رياضة | رسمياً.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي بيراميدز مع طارق طه لاعب نادي الإسماعيلي بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد والذي قاده المفاوضات بنجاح كبير ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني.



وحصل النادي علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافه الإجراءات الرسمية.

وقد وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي على انتقال طارق طه الظهير الأيسر إلى نادي بيراميدز بعد طلب الفرنسى سبستيان ديسابر مدرب الأخير التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.