رياضة | اللجنة الأولمبية تدعو بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للاجتماع مع وزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تدعو بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للاجتماع مع وزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء القادم بمقر اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم في إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات والتأكيد على أهمية المشاركة والمنافسة بكل قوة لرفع راية مصر عاليا.

يعقد الإجتماع بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور جميع اللاعبين والمدربين والإداريين ورؤساء الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.