رياضة | بالتفاصيل.. أخر تطورات صفقة انتقال نجم المغرب إلى نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. أخر تطورات صفقة انتقال نجم المغرب إلى نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقارير إعلامية في الساعات الماضية، بأن نادي الزمالك قد أبدى إهتمام واضح بالحصول على خدمات لاعب نادي الوحدة الإماراتي ومنتخب المغرب "مراد باتنا"، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير، فإن النادي الأبيض يريد الحصول على توقيع اللاعب المغربي ليكون بديلًا عن اللاعب "محمود كهربا" والذي رحل عن صفوف الفريق بشكل مفاجئ وأنتقل إلى صفوف نادي الافيس البرتغالي في الساعات الماضية.

وكان موقع "كنج فوت"، قد أشار إلى كون المغربي "بانتا" قد أصبح المرشح الأقوى للإنضمام إلى صفوف الزمالك في الوقت الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات حول التفاصيل المادية للصفقة، مشيرًا إلى كون التقارير الصحفية تؤكد بأن صفقة إنتقال "بانتا" إلى صفوف الزمالك قد أصبحت وشيكة للغاية.

ويذكر بأن "مراد باتنا" والبالغ من العمر 29 عام، قد لعب في صفوف الوحدة الإماراتي في الموسم الماضي، وسجل نحو 8 أهداف وصنع 5 في نحو 10 مباريات فقط مع ناديه الوحدة.