رياضة | بوصلة زاها تتجه من أرسنال إلى إيفرتون

اقترب نجم منتخب كوت ديفوار ولاعب فريق كريستال بالاس من الانتقال إلى صفوف فريق إيفرتون في مفاجأة ليست متوقعة حيث ارتبط اسم اللاعب طوال فترة الانتقالات الصيفية بنادي أرسنال الإنجليزي ولكن تتجه الصفقة للفشل.

حيث ذكرت شبكة سكاي سبورت الإخبارية أن بوصلة اللاعب تحولت صباح اليوم إلي فريق إيفرتون بعد العرض المالي الضخم الذي قدمه الفريق من أجل الحصول على خدمات اللاعب المقدر ب 61 مليون يورو وهو ما يصعب على إدارة فريق أرسنال معادله في ظل المشاكل المحيطة بالنادي.

ويظل نادي كريستال بالاس متمسك بمبلغ 80 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب ويلفرد زاها إلى أي فريق وهو الأمر الذي سيحسم في الساعات القليلة القادمة.