رياضة | رابط مباشر Plus مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي Liverpool FC TV بث مباشر بدون تقطيع اليوم رابط Mo Salah

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يستعد نادي ليفربول الانجليزي لخوض مباراة نارية ضد نابولي الإيطالي مساء اليوم الأحد الموافق 28/7/2019 وذلك بالمباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

ويحاول نادي ليفربول الخروج من المباراة بمكاسب متعددة من أجل تجهيز بطل أوروبا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020 وذلك في ظل رغبة الجماهير في حصد لقب الدوري الانجليزي الغائب عن النادي منذ زمن طويل.

ويواجه ليفربول نظيره نابولي ودياً وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وستكون المباراة الودية التي ستجمع بين فريقي ليفربول مع نابولي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق عامر الخوذيري bein sport 2 HD.