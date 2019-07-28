رياضة | آس الإسبانية: فالفيردي يطالب برشلونة بسرعة إنهاء هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس الإسبانية: فالفيردي يطالب برشلونة بسرعة إنهاء هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، طالب إدارة ناديه بسرعة إنهاء صفقة نجم ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن فالفيردي في عجلة من أمره لحسم صفقة جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس الإسباني قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعي فالفيردي للتعاقد مع فيربو من بيتيس لخلق منافسة قوية مع جوردي ألبا الظهير الأيسر الأساسي للفريق الكتالوني، والذي لا يلقي أي منافسة في هذا المركز طيلة السنوات الماضية.