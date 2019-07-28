رياضة | الإعلاميين يخوض مرانا قويا استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يخوض مرانا قويا استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الإعلاميين مرانا قويا اليوم الأحد على ملعبه بمشاركة ما يقرب من 22 لاعبا، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين القدامى والجدد، تحت قيادة المدير الفني جميل حلمي وجهازة المعاون.

وتواجد في تدريب الإعلاميين ما يقرب من 22 لاعبا منهم محمد خالد، محمد أسامة، جلبرتو، أحمد علي، خالد سعيد، محمد بركات، فتحي عامر، خالد كمال، شريف عمر، نشات مسعد، أحمد حسني، أحمد الشربيني، بدر ابراهيم، حسام الدين عادل، مصطفى سماره، خالد مايز، محمود عبد الحكيم، سعد السعيد، عبد الرحمن عبد النبي، أسامة خليل، أحمد سليمان.

وكان فريق الإعلاميين قد خاض مران في الجيم وحمام السباحة خلال الفترة السابقة، قبل العودة مجدداً لخوض المران في الملعب الرئيسي.