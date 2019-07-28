رياضة | قبل انطلاق القمة 118.. ماذا يقدم الأهلي والزمالك في مباريات "تحصيل حاصل"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق القمة 118.. ماذا يقدم الأهلي والزمالك في مباريات "تحصيل حاصل"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، وذلك بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن الزمالك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك في القمة 118، في تمام الثامنة مساء اليوم، ولكن ستكون المباراة "تحصيل حاصل" فلن تؤثر نتيجتها على ترتيب الفريقين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ما يقدمه قطبي الكرة المصرية في مباريات "تحصيل حاصل":

التقى النادي الأهلي بغريمه الزمالك في 13مباراة، بعد حسم لقب الدوري المصري، وشهدت اللقاءات التعادل بينهم في عدد الفوز والخسارة :

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- فوز الأهلي

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات في مواسم 1998 / 1999، 2004 / 2005، 2014 / 2015، 2016 / 2017، وأنتهت لصالح الأحمر بنتائج 2/0، 3/0، 2/0، 2/0 على الترتيب.

- فوز الزمالك

تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 4 مباريات في لقاءات "تحصيل حاصل" بمواسم 1964 / 1965، 1984 / 1985، 2006 /2007، 2017 / 2018، جاءت نتائجها كالتالي 2/1، 2/1، 2/0، 2/1 على التوالي.

- تعادل الفريقين

حسمت نتيجة التعادل مباريات القمة بعد حسم الدوري في 5 مواجهات، حيث شهدت المباريات نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مواسم 1978 / 1979، 1985 / 1986، 1994 / 1995، بينما سيطر التعادل السلبي على لقائين في موسمي 1999 / 2000، 2015 / 2016.

فهل سينجح أحد القطبين في تحقيق الفوز والانفراد بتفوقه في مباريات تحصيل حاصل أم سيسيطر التعادل عليها من جديد؟