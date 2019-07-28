رياضة | تقارير: بوجبا في ريال مدريد بناءً على طلب زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: بوجبا في ريال مدريد بناءً على طلب زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان ،بإقناع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بسرعة التعاقد مع بول بوجبا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقاً للصحيفة البريطانية "صن" إن المدرب الفرنسي أكد على أهمية التعاقد مع النجم الفرنسي في ملعب "سنتياجو بيرنابيو" بالموسم المقبل، وأقنع بيريز بدفع 166 مليون يورو.

وستصبح صفقة انتقال بوجبا أغلى صفقة بيع في تاريخ البريميرليج في حالة إتمام التعاقد، ويتفوق على صفقة انتقال البرازيلي كوتينيو من صفوف ليفربول إلى برشلونة التي كانت مقابل 120 مليون يورو.

وأختتمت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تخطط لاستثمار قيمة صفقة اللاعب الفرنسي في التعاقد مع الثنائي برونو فيرنانديز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وماجوير نجوم فرق سبورتنج لشبونة البرتغالي ولاتسيو الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي على الترتيب.