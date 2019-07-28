شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ منتخب شباب كرة اليد بفوزه ببرونزية كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب، المقامة في إسبانيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، ليجسدوا نموذجًا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.

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