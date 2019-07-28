نبأ سار لأهلي جدة قبل موقعة الهلال

تنفس الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة الصعداء، بعد تلقيه نتائج تقارير الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم فريقه ديجانيني تافاريس، وأكدت جاهزية اللاعب.
وتعرض ديجانيني لإصابة عضلية في معسكر الفريق بالنمسا، هددت مشاركته أمام الهلال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا المقررة يوم 6 أغسطس المقبل.
وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها ديجانيني عقب عودة البعثة من المعسكر إلى النمسا، أن الإصابة بسيطة وتحتاج لعلاج طبيعي فقط، وسيكون اللاعب جاهزًا للقمة المرتقبة.
على صعيد آخر دخلت صفقة صانع ألعاب بالميراس البرازيلي لوكاس ليما مرحلة التنفيذ، بعد اتفاق إدارتي أهلي جدة والنادي البرازيلي على أن يدفع الأول 8 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي لكسر عقد اللاعب، وينتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.
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