بواتينج على رادار ناد إيطالي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن ناد إيطالي يتطلع لضم كيفين برينس بواتينج، مهاجم ساسولو. ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فإن فيورنتينا يسعى للتعاقد مع بواتينج على سبيل الإعارة لموسم واحد. وانضم بواتينج إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من صفوف ساسولو. ولعب بواتينج، مع برشلونة على حتى نهاية موسم 2018 ـ 2019، وتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو، لكن النادي الكتالوني لم يفعل هذا البند. وخاض بواتينج (31 عاما) مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورنموث وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.

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