مدافع أتلتيكو بعد سحق الريال: يجب الاستمرار على هذا النهج

أكد مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي مونتيرو، أن فريقه سيحقق "الكثير من الأمور الجيدة" هذا الموسم، مبرزا "الاستعداد المميز" للروخيبلانكوس في هذا الصيف.

وفي تصريحات نشرها موقع أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، قال مونتيرو: "كل لاعب يعرف ماذا ينبغي عليه أن يفعل كي يصبح الفريق أكثر قوة. لقد أظهرنا ذلك في الديربي، بصرف النظر عن أنها كانت مباراة ودية"، في إشارة للفوز على ريال مدريد وديا بنتيجة 7-3 في كأس الأبطال الدولية.

وأضاف اللاعب الذي انضم إلى صفوف الأتلتي هذا الصيف: "إننا نعمل من أجل تحقيق مثل هذه النتائج.. ويجب الاستمرار على هذا النهج".

وعن مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، وصفه بأنه شخص "حنون للغاية ويحب العمل، إنه يصحح لنا دائما وهذا أمر مهم بالنسبة للفريق. أعتقد أننا سنحقق الكثير من الأمور الجيدة".

كما أبرز عن زميله جواو فيليكس، الذي انتقل هو الآخر للفريق هذا الصيف قادما من بنفيكا، أنه "أظهر بالفعل موهبته في البرتغال.. إنه شاب يافع جدا عمره 19 عاما وأمامه الكثير ليتعلمه، لكنه سيكون نجما عظيما".