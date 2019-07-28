مهاجم آرسنال يعاني لإيجاد فريق جديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد عن معاناة أحد نجوم آرسنال السابقين في إيجاد ناد جديد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن مغالاة لاعب آرسنال السابق، داني ويلبيك، في مطالبه المالية، ورغبته في الحصول على راتب أسبوعي قدره 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى رسم انتقال ضخم تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، تعقد انتقاله لناد جديد، بعدما انتهى عقده مع الجانرز.

وأضافت الصحيفة أن لاتسيو الإيطالي إضافة إلى مجموعة من الفرق الإنجليزية، تراقب تطورات الوضع مع ويلبيك، لكن هذه الأندية لا تبدو مستعدة لتلبية مطالب اللاعب المالية بسبب تاريخه الطويل مع الإصابات المتلاحقة.

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وانتقل ويلبيك الذي سيكمل 29 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى آرسنال عام 2014 قادما من مانشستر يونايتد مقابل 16 مليون جنيه إسترليني.

وفي 5 سنوات مع الفريق اللندني، لعب 46 مباراة فقط كأساسي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض 8 مباريات بالمجمل خلال الموسم الماضي.

وتلقى ويلبيك إصابة في نهائي كأس انجلترا أمام أستون فيلا عام 2015، لكنه بدأ أساسيا في نهائي البطولة ذاتها عام 2017 أمام تشيلسي، ليحرز مع آرسنال اللقب.