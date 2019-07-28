تطور جديد في مفاوضات مانشستر يونايتد حول ماجواير

ظهرت تطورات جديدة على سطح المفاوضات الدائرة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، بشأن تخلي الثاني عن مدافعه هاري ماجواير.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الأحد، أن ليستر يطالب بدفعة كمقدم أكبر مما كان متفقا عليه للتخلي لمانشستر يونايتد عن ماجواير، لأنه يشكك في قدرة الشياطين الحمر على الوفاء بمواعيد الدفعات الإضافية.
ويأمل مانشستر يونايتد، في إتمام صفقة ضم ماجواير هذا الأسبوع مع ترجيح موافقته على دفع 80 مليون جنيه إسترليني كقيمة إجمالية للصفقة، علما بأنه تقدم بعرض قيمته 73 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب إضافات أخرى متعلقة بالفوز البطولات، وفرص الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.
ووفقا للصحيفة، فإن ليستر سيتي، ليس واثقا من إمكانية دفع مانشستر يونايتد للإضافات على الصفقة في موعدها.
ومخاوف ليستر نابعة من فشل "الشياطين الحمر" في التأهل إلى دوري الأبطال 3 مرات في المواسم الـ6 الأخيرة، وقد لا يتغير الأمر في الموسم المقبل مع الصعود المستمر في مستوى مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.
ولعب ماجواير مباراة ليستر الودية أمام ستوك سيتي، أمس السبت، في لقاء قد يكون الأخير له مع الفريق، وسط أنباء عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين هذا الأسبوع.
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