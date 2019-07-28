رويس لاعب العام في ألمانيا.. وكلوب أفضل مدير فني

أعلنت مجلة "كيكر" الألمانية عن نتائج استفتائها السنوي، لأفضل العناصر في كرة القدم الألمانية، والذي أسفر عن تتويج ماركو رويس بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، كما فاز يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب ألماني في العام ذاته.

ونال رويس 157 صوتًا في استفتاء المجلة الشهيرة، ليتفوق على كاي هافرتز نجم باير ليفركوزن، الذي حصد 121 صوتًا، بينما جاء جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 35 صوتًا.

وعلى جانب آخر نال كلوب 183 صوتًا كأفضل المدربين الألمان في عام 2019، متفوقًا على فريديلم فانكيم المدير الفني لفريق فورتونا دوسلدورف، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 139 صوتًا، بينما جاء أدولف هوتر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 56 صوتًا.

وقاد رويس فريق بوروسيا دورتموند لموسم مميز، قبل أن يخسر لقب دوري الدرجة الأولى بشكل درامي لمصلحة بايرن ميونخ في الجولات الأخيرة، بينما قاد كلوب فريق ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا، كما خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي.