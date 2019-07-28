اقترب نجم فريق ميلان الإيطالي، من الرحيل عن صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال للعب بالدوري الإنجليزي.
وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن ميلان توصل لاتفاق نهائي مع نادي وولفرهامبتون، على انضمام باتريك كوتروني مهاجم الروسونيري، لصفوف الفريق الإنجليزي.
وأضافت أن كلا الناديين توصلا لاتفاق على رحيل اللاعب، في صفقة تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافاَت، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 23 مليون يورو.
وكان كوتروني قد غادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى إيطاليا، في وقت متأخر الجمعة الماضي، لوضع الرتوش الأخيرة واتمام انتقاله للولفز.
وتمكن اللاعب الذي تدرج في الفئات السنية لميلان من تسجيل 27 هدفًا وساهم بصناعة 7 أهداف أخرى في 90 مباراة شارك فيها برفقة الفريق الأول لميلان.
كانت هذه تفاصيل خبر وولفرهامبتون يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.