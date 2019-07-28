وولفرهامبتون يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان

اقترب نجم فريق ميلان الإيطالي، من الرحيل عن صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال للعب بالدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن ميلان توصل لاتفاق نهائي مع نادي وولفرهامبتون، على انضمام باتريك كوتروني مهاجم الروسونيري، لصفوف الفريق الإنجليزي.

وأضافت أن كلا الناديين توصلا لاتفاق على رحيل اللاعب، في صفقة تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافاَت، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 23 مليون يورو.

وكان كوتروني قد غادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى إيطاليا، في وقت متأخر الجمعة الماضي، لوضع الرتوش الأخيرة واتمام انتقاله للولفز.

وتمكن اللاعب الذي تدرج في الفئات السنية لميلان من تسجيل 27 هدفًا وساهم بصناعة 7 أهداف أخرى في 90 مباراة شارك فيها برفقة الفريق الأول لميلان.