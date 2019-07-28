ساري يطبق خطة ريال مدريد البديلة

يتطلع يوفنتوس لتعزيز صفوفه بلاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، رغم تعاقده مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامزي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز، يرى أن وسط الفريق لم يكتمل بعد، ومازال في حاجة للتدعيم، قبل بداية الموسم الجديد.

وحدد يوفنتوس بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، كخيار أول لتعزيز خط الوسط، إلا أن السعر الذي حدده النادي الإنجليزي، يمنح ريال مدريد الأولوية للتعاقد معه، في ظل القوة الشرائية التي يتمتع بها الملكي.

اللاعب الآخر الذي استحوذ على اهتمام يوفنتوس هو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، لكنه على وشك الانضمام إلى اليونايتد في الأيام المقبلة.

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وينطبق الأمر على إيسكو، لاعب ريال مدريد، لكن من المتوقع أن يتمسك به زين الدين زيدان، مدرب الملكي خاصة بعد إصابة ماركو أسينسيو.

ويرى ساري أن كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، أكثر صفقة تناسب يوفنتوس، حيث لم يتبق في عقده مع السبيرز سوى عام واحد، وهو متحمس لخوض تحد جديد.

كما أن نيكولو زانيولو، نجم روما، كان على رادار يوفنتوس، لكنه لا يزال صغيرًا (20 عاما) ما يبعده عن أولويات السيدة العجوز.

ويبحث يوفنتوس عن التخلص من الثلاثي جونزالو هيجوين وبليز ماتويدي وسامي خضيرة، قبل إبرام أي صفقات جديدة.