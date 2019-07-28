تقارير: رينار مدربًا للمنتخب السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، سيتولى تدرب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم توصلوا لاتفاق نهائي مع رينار لتدريب الفريق لمدة عامين ونصف العام.

وأوضحت الصحيفة أن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي يعمل حاليًا على إعداد مقطع مصور خاص لإعلان تولي المدير الفرنسي لمهمته الجديدة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الإعلان عن التعاقد بين السعودية ورينار سيكون في غصون اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن رينار رحل عن تدريب المنتخب المغربي بعدما ودع الفريق منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد بنين.