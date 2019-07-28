خضيرة يتواجد في ملعب الإمارات وسط تقارير انتقاله لأرسنال

تواجد النجم الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي، في ملعب الإمارات لمشاهدة مباراة أرسنال وليون الفرنسي في كأس الإمارات.

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت أن أرسنال مهتم بالتعاقد مع خضيرة لتعزيز خط الوسط بالفريق.

وانتشرت صورة لخضيرة أثناء تواجده بملعب الإمارات معقل الجانرز قبل مباراة الفريق الإنجليزي أمام ليون.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن خضيرة أصبح خارج حسابات اليوفي بعد انضمام كلاً من آرون رامسي وأدريان رابيو لنادي السيدة العجوز.

يذكر أن يوفنتوس قد ضم خضيرة مجاناً في عام 2014 قادماً من صفوف ريال مدريد.