ثورجان هازارد يغيب عن مران دورتموند

شهدت تدريبات بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأحد، غياب اللاعب البلجيكي ثورجان هازارد، بسبب معاناته من إصابة تعرض لها، أمس السبت.
وخلال مشاركته مع أسود الفيستيفال أمام أودينيزي الإيطالي في مباراة ودية، تعرض اللاعب لإصابة منعته من الظهور رفقة باقي اللاعبين في مران اليوم.
وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن هازارد لا يعاني من إصابة خطيرة، لكنه تدرب منفردًا، من أجل التعافي سريعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسجل هازارد هدف دورتموند الأول في شباك أودينيزي بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 17، بعدما استبدله مدربه لوسيان فافر بسبب الإصابة.
وكشفت الشبكة عن إمكانية عودة الدولي البلجيكي للتدريبات الجماعية، غدًا الإثنين، على أقصى تقدير.
جدير بالذكر أن هازارد انضم إلى صفوف دورتموند هذا الصيف، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في صفقة تقدر بحوالي 25.5 مليون يورو، بعقد مدته 5 سنوات.
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