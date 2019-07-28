برشلونة يعود لإسبانيا ويبدأ الاستعداد لمواجهة آرسنال

عاد فريق برشلونة اليوم الأحد، إلى المدينة الكتالونية بعدما خاض مباراتين وديتين في اليابان.

وسيستأنف الفريق، التدريب يوم الثلاثاء استعدادًا لمشاركته الأحد المقبل في بطولة جوان جامبر، التي ينتظر أن يخوضها بكامل لاعبيه عقب عودة الدوليين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل مؤخرًا.

ومن المنتظر أن ينضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجوياني لويس سواريز، والبرازيليان آرثر مليو، وفيليب وكوتينيو، والتشيلي أرتورو فيدال للبلوجرانا قبل المباراة الودية، التي يخوضها البرسا أمام آرسنال على ملعب كامب نو، الأحد المقبل الموافق 4 من أغسطس/آب.

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وعقب جولته باليابان؛ حيث خاض برشلونة مواجهتين وديتين أمام تشيلسي، وفيسيل كوبي الياباني، سيعود الفريق للمران خلف الأبواب المغلقة الثلاثاء، بعد أن يأخذ يوم راحة الإثنين.

وستستمر التدريبات حتى يوم السبت المقبل، قبل أن تواجه كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي، آرسنال في بطولة جوان جامبر.

وعقب هذا اللقاء المرتقب، سيسافر الفريق الكتالوني بكامل لاعبيه في 5 من أغسطس/آب إلى ميامي، ليخوض في الأراضي الأمريكية وديتين أمام نابولي، يومي 7 ، و10 من الشهر المقبل.