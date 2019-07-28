عامل وحيد يفصل ناينجولان عن العودة لكالياري

اقترب البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط إنتر ميلان، من مغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجه من حسابات النيراتزوري في الموسم الجديد.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ناينجولان مستعد لفصل جديد في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن اللاعب على استعداد للعودة لصفوف كالياري مجددًا.

وأشار إلى أن ناينجولان البالغ من العمر 31 عامًا، يقيم حاليًا خيارات خطوته المقبلة في مسيرته المهنية، مضيفا أن كالياري هو أحد الخيارات التي تجذب رادجا، لاسيما وأنه أمضى 5 مواسم بالفريق.

وأضاف أن انضمام ناينجولان إلى كالياري يتوقف على معرفة البلجيكي ما إذا كان هناك نادٍ آخر، يشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا، يرغب في التعاقد معه من عدمه.

وختم الموقع بأنه في حال وصول عرض مناسب لناينجولان فإن اللاعب سينتقل إليه، وإلا سيكون سعيدًا بالعودة إلى كالياري مرة أخرى.